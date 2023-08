Cytomos erhält 4 Millionen Pfund für die Entwicklung eines neuen Ansatzes zur Zellanalyse

Sarah Hardy, Direktorin und Leiterin der Abteilung für neue Investitionen bei Archangels, sagte: "Cytomos ist ein hochinnovatives, schottisches Life-Science-Unternehmen im Frühstadium mit globaler Ausrichtung und passt hervorragend in unser Investitionsportfolio. Die ehrgeizige Vision von Cytomos, die Echtzeit-Zellanalyse in Formaten zu verbessern, die für den Endverbraucher besser geeignet sind, wird die Entwicklung und Kommerzialisierung von Produkten in den Bereichen Bioprocessing sowie Zell- und Gentherapien revolutionieren. Wir freuen uns darauf, mit David und dem Team zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen voranzubringen und eine intelligentere, schnellere und präzisere Zellanalyse endlich zugänglich zu machen."

Die neue Investition wird Cytomos in die Lage versetzen, die Entwicklung ihrer Technologie deutlich voranzutreiben und das Team erheblich zu erweitern. Das Unternehmen strebt die Kommerzialisierung seiner Plattformen für das Jahr 2024 an.

Cytomos hat CDS entwickelt, um den ungedeckten Bedarf der biopharmazeutischen Industrie zu decken, indem es eine bahnbrechende, schnelle, skalierbare und kostengünstige Revolution gegenüber den derzeitigen Zellanalysesystemen darstellt. Wissenschaftler stehen unter dem Druck, neue Therapien schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen. Es ist jedoch eine große Herausforderung, den Zugang zu den richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu sichern, was häufig dazu führt, dass wichtige Informationen in kritischen Phasen nicht zur Verfügung stehen. Die Produktionsprozesse für neuartige Therapien sind sehr teuer und dynamisch. Die Fähigkeit, schnell auszufallen, minimiert daher die versunkenen Kosten in Form von Zeit und Betriebsausgaben. Mit seiner CDS-Plattform ermöglicht Cytomos der Biopharmazie, neuartige Therapien schneller auf den Markt zu bringen und die Kosten radikal zu senken, indem kritische Entscheidungen viel früher getroffen werden können.

