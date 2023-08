EVIDENT Corporation beruft neuen CEO und COO

William Wesley Pringle hat eine beeindruckende 30-jährige Karriere hinter sich, in der er das Wachstum und die Umgestaltung von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen vorantrieb, beispielsweise für Verbraucher, Industrie und Gesundheitswesen sowie in Softwareunternehmen. Vor seiner Tätigkeit bei Evident leitete William Wesley Pringle mehrere Unternehmen für Danaher, darunter die Fluke Corporation (ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Test und Messung), die er fast 10 Jahre lang führte. Als President von Fluke verantwortete William Wesley Pringle eine Zeit bedeutenden Wachstums und der Marktexpansion. Zuletzt war er Head of Portfolio Operations bei der Private-Equity-Firma Onex Corporation und unterstützte mehr als ein Dutzend Portfoliounternehmen dabei, ihre Leistung zu steigern.