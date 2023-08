Antibiotika-Ribosom-Verbindungen entschlüsselt

Ribosomen sind große Molekülkomplexe, die in den Zellen von Pflanzen, Tieren, Menschen sowie Bakterien vorkommen und Proteine herstellen. Deshalb sind sie wichtige Ziele für Antibiotika, die bei Bakterien an eine Untereinheit der Ribosomen ankoppeln und Ablesefehler oder gar Ablesestopps verursachen. Dadurch werden fehlerhafte Proteine gebildet, die ihre biologische Funktion verlieren, und das Bakterium stirbt. Allerdings können mehr und mehr multiresistente Bakterien die Wirkung von Antibiotika verhindern.

Um diese Resistenzen zu umgehen, ist das genaue Verständnis der Antibiotika unerlässlich, insbesondere der Antibiotika-Ribosom-Strukturen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden Antibiotika-Ribosom-Strukturen für jede wichtige Klasse Ribosom-gerichteter Antibiotika veröffentlicht, die Einblicke in ihre Bindungsstellen und Wirkmechanismen geben.

Für die Studie setzte das Forschungsteam diese Antibiotika auf sogenannte 70S-Ribosomen des Bakteriums „Escherichia coli“ an – ein Kolibakterium, das sich auch im menschlichen Darm befindet. „Wir gehen davon aus, dass diese Informationen in Zukunft für das strukturbasierte Design neuer Antibiotikaderivate genutzt werden können. Indem wir Regionen identifizieren, die verändert werden können, kann das gebundene Wasser gezielt verdrängt werden und so eine Wechselwirkung mit dem Ziel, also dem Bakterium, übernehmen“, sagt Wilson.