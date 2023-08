BioGaia ernennt Theresa Agnew zur neuen CEO

Bei GSK leitete sie das globale OTC-Geschäft in den Bereichen Schmerzlinderung, Atemwegserkrankungen und Hautgesundheit in den Bereichen OTC-Pharmazeutika, Naturheilmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte im weltweit größten OTC-Unternehmen.

Theresa Agnew ist eine globale Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in den Bereichen Consumer Healthcare, OTC und Medizinprodukte bei führenden Unternehmen wie GlaxoSmithKline (GSK), Essilor und Johnson & Johnson. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren in Führungspositionen und der Leitung von Teams mit mehr als 500 Mitarbeitern. Sie bringt solide internationale Erfahrung mit, da sie in Europa, den USA, Australien und im Fernen Osten gelebt und gearbeitet hat. Sie hat ein tiefes Verständnis für die internationalen Gesundheitsmärkte und ist dort erfolgreich. Theresa hat einen B.S. in Biologie vom Boston College.

