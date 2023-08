AATec Medical kündigt Start mit 2,7 Mio. EUR Seed-Finanzierung an, um das therapeutische Potenzial von Alpha-1 Antitrypsin zu erschließen

Alpha-1-Antitrypsin (AAT) ist ein humaner Serinprotease-Inhibitor (SERPIN), der für den Schutz des Gewebes vor Schäden durch Proteasen unerlässlich ist. AAT hat immunmodulatorische Funktionen und bietet eine breite entzündungshemmende und antivirale therapeutische Wirkung durch Bindung an proinflammatorische Zytokine und gezielte Proteaseinhibition. Derzeit werden kommerziell erhältliche AAT-Produkte nur zur Augmentationstherapie bei AAT-Mangel, einer schweren genetischen Erkrankung, eingesetzt. Diese AAT-Produkte werden ausschließlich aus menschlichem Plasma hergestellt, was sie zu einer knappen und teuren Ressource macht.

AATec hat die industrielle Herstellung von rekombinantem AAT mit hoher Ausbeute entwickelt und das therapeutische Konzept in mehreren präklinischen Modellen für entzündliche Lungenerkrankungen und Virusinfektionen der Atemwege erfolgreich validiert. Die Technologie des Unternehmens ist durch ein Portfolio von Patenten geschützt und basiert auf der Vorlaufforschung der Mitbegründer Dr. Manfred Stangl, Leiter der Nieren- und Pankreastransplantation am Klinikum der Universität München und Chief Scientific Officer von AATec, und Dr. Michael Strassmair, Leiter der Abteilung für Handchirurgie am Manus Sana Krankenhaus in Starnberg/München und Chief Medical Officer von AATec. Die umfangreiche Datenlage erlaubt einen frühen Start der klinischen Entwicklung; das Unternehmen strebt den Beginn der ersten klinischen Studie im ersten Halbjahr 2024 an.