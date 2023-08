Samanta Cimitan wird zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) von Celonic ernannt

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Arbeit, Lehre und Studium der Biowissenschaften ist Samanta ein Experte in der CDMO-Branche und verfügt über eine tiefgreifende und einzigartige Kombination aus wissenschaftlichem, kommerziellem und operativem Know-how.

Vor Celonic war Samanta fast 13 Jahre lang bei Lonza tätig, wo sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Handel und Strategie innehatte, unter anderem als Vice President of Lonza Group Operations Strategy, wo sie Transformationsprogramme in den Bereichen F&E, Betrieb und Handel entwickelte und leitete. Samanta hat einen Doktortitel in Pharmazeutischen Wissenschaften von der Universität Bologna, Italien, sowie einen Master-Abschluss in Industrieller Chemie.