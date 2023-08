Kurzer Hitzestress kann gesundheitsfördernd wirken

Hitzestress muss nicht in jedem Fall schädlich sein. „Es kommt auf die Dosis an – kurzer Hitzestress kann sogar positive Aspekte haben, wie etwa ein Saunagang zeigt“, sagt Dr. Wenjing Qi, Gruppenleiterin an der Professur für Bioinformatik und Molekulargenetik der Universität Freiburg. Dass eigentlich schädliche Belastungen für den Körper in geringer Dosierung sogar gesundheitsfördernd wirken können, ist bekannt und wird als Hormesis bezeichnet. Qi und ihr Team haben nun bei Fadenwürmern einen genetischen Langzeiteffekt entdeckt, der bei der Antwort darauf helfen könnte, wie Hormesis die Stresstoleranz des Organismus auf lange Zeit erhöht.