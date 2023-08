1 Jahr Startup-Strategie der Bundesregierung: Eine gemischte Bilanz

Vor einem Jahr hat die Bundesregierung zum ersten Mal eine „Startup-Strategie” verabschiedet. Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbands, lobt das als „wichtigen Meilenstein”, zieht allerdings eine gemischte Bilanz. „Die ersten Maßnahmen wurden bereits umgesetzt und müssen jetzt in der Praxis Wirkung zeigen”, so Miele. „Anderes lässt auf sich warten. Wir brauchen insgesamt mehr Tempo im Sinne der Innovations- und Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Die Bundesregierung muss Startup-Themen mit mehr Priorität vorantreiben – die nächsten 12 Monate sind zur Umsetzung der Startup-Strategie entscheidend." Auch wenn die Startup-Gründungen unlängst wieder anstiegen, sei die Krise rund um die Zinswende, gestörte Lieferketten und die geopolitischen Auswirkungen von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine noch spürbar.

„Deutschland droht im internationalen Wettbewerb immer weiter abgehängt zu werden. Uns droht eine Innovationsarmut”, warnt Miele. Das zeige zum Beispiel das Finanzierungsungleichgewicht beim Zukunftsthema KI: Im ersten Halbjahr 2023 wurde in den USA 10-mal so viel in KI-Startups investiert wie in Europa. „Von der Bundesregierung wünsche ich mir insgesamt mehr Fokus auf Zukunftsthemen. Startups sind die Frischzellenkur der deutschen Wirtschaft, sie beschleunigen unser Land in der erforderlichen Transformation der Wirtschaft und sichern unseren zukünftigen Wohlstand”, so Miele weiter.