Britisches Start-up will bahnbrechende NK-Zelltherapie vorantreiben

NK:IO, ein Start-up-Unternehmen im Bereich der Biologie natürlicher Killerzellen (NK-Zellen) für die Entwicklung außergewöhnlich wirksamer, handelsüblicher Zelltherapien gegen solide Tumore, hat 1,2 Mio. £ aufgebracht. Damit erhöht sich die Eigenkapitalfinanzierung auf insgesamt 3,2 Mio. £ und ermöglicht es dem Unternehmen, wichtige Meilensteine bei der Entwicklung seiner differenzierten NK-Zelltherapie-Kandidaten zu erreichen. Die Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 3,2 Mio. £ kommt zu den Zuschüssen in Höhe von 1,9 Mio. £ hinzu, die durch die jüngste Innovate UK New Cancer Therapeutics-Auszeichnung in Höhe von 1,6 Mio. £ und einen früheren Innovate UK Accelerator-Zuschuss in Höhe von 300.000 £ gewährt wurden. Die aktuelle Investitionsrunde wurde von Cancer Research Horizons (über seinen Seed Fund) geleitet und umfasste den Imperial College Enterprise Fund, Start Codon, UK Innovation & Science Seed Fund und Meltwind.

NK:IO basiert auf bahnbrechenden Entdeckungen in der NK-Zellbiologie von Hugh J. M. Brady, Professor für Immunologie, und Matt Fuchter, Professor für Chemie, am Imperial College. NK:IO nutzt diese in seiner einzigartigen Plattform, die Blutstammzellvorläufer aktiviert, um eine branchenweit führende tumorabtötende Wirkung von NK-Zellen und eine sehr ertragreiche Zellproduktion zu erzielen, die nach Ansicht von NK:IO die Krebszelltherapie verändern wird. Darüber hinaus ermöglicht diese Plattform ein effizientes Engineering von Vorläuferzellen, um die Produktion von NK-Zellen der nächsten Generation für eine weitere Steigerung der Wirksamkeit oder eine gezielte Tumorbekämpfung zu ermöglichen, die NK:IO für bestimmte schwer zu behandelnde Tumorsubtypen vorantreibt.

Das Unternehmen wurde im Dezember 2020 von Hugh J. M. Brady, Matt Fuchter und Mike Romanos, einem erfahrenen Industriemanager und Unternehmer, gegründet. Der Vorstand wird von Keith Thompson CBE, dem ehemaligen CEO des britischen Cell and Gene Therapy Catapult, geleitet. Die erste Zielindikation des Unternehmens wird Eierstockkrebs sein, in Zusammenarbeit mit Prof. Iain McNeish, Professor für Onkologie am Imperial College, Direktor des Ovarian Cancer Action Research Centre und ein führender Experte auf diesem Gebiet.

Die Investition wird verwendet, um die Zelltherapiekandidaten von NK:IO durch vollständige präklinische Tests zu bringen. Dazu gehört auch die Entwicklung eines Herstellungsprozesses in Zusammenarbeit mit dem Cell and Gene Therapy Catapult, dessen Aufgabe es ist, die britische Zell- und Gentherapieindustrie zu unterstützen.

Mike Romanos, Mitbegründer und Interims-CEO, sagte: "Wir sind begeistert von dem Potenzial der NK:IO-Plattform, ungedeckte Bedürfnisse in der Krebszelltherapie, einschließlich solider Tumore, zu erfüllen und das Feld zu revolutionieren. Wir freuen uns über die Unterstützung unserer Investoren, darunter Cancer Research Horizons, die sich an der Finanzierungsrunde beteiligt haben. Unser jüngster Erfolg bei der Sicherung einer nicht verwässernden Finanzierung im Rahmen des Innovate UK-Programms 'New Cancer Therapeutics' unterstreicht diese Vision."