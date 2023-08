YUMAB und InSCREENeX auf der Suche nach neuen Zielstrukturen und Wirkstoffen gegen Pankreaskrebs

Im BMBF-geförderten exPDITE-Projekt suchen InSCREENeX und YUMAB in individuellen Geweben von Tumorpatienten nach neuen Zielmolekülen für eine verbesserte Wirkstoffentwicklung.

Auf der Suche nach der Antwort, worin sich gesunde Gewebe von Pankreastumorgeweben auf individueller Patientenebene unterscheiden, verfolgt exPDITE einen völlig neuen Ansatz. Tumorproben werden zusammen mit tumorassoziierten und gesunden Geweben aus demselben Patienten im Labor so vermehrt, dass die ursprünglichen Eigenschaften des jeweiligen Ausgangsgewebes erhalten bleiben. InSCREENeX hat mit CI-SCREEN hierfür eine Technologie entwickelt und patentiert, die genau dies ermöglichen soll.

Anhand der in vitro-expandierten individuellen Gewebe und Zellen (expanded patient-derived tumors, exPDT) und der firmeneigenen, humanen Antikörperbibliotheken wird YUMAB neue Wirkstoffkandidaten gegen bisher unbekannte Zielstrukturen suchen, die erkrankte Zellen selektiv erkennen, gesundes Gewebe hingegen nicht. Die so identifizierten neuen Zielmoleküle und neue, realitätsnähere in vitro-Modellsysteme sollen die Medikamentenentwicklung verbessern.