EG 427 gibt den Abschluss der Serie A bekannt und erreicht 18 Mio. € an Gesamtmitteln

EG 427, ein Biotechnologieunternehmen, das in der Entwicklung von punktgenauen DNA-Medizinlösungen führend ist, gibt den endgültigen Abschluss einer Serie-A-Finanzierung bekannt. EG 427 hat in der letzten Finanzierungsrunde weitere 5 Millionen Euro von bestehenden Investoren und neuen Family-Office-Investoren erhalten, so dass sich der Gesamtbetrag der Serie-A-Finanzierung auf 18 Millionen Euro beläuft.

"Wir freuen uns, diese Serie-A-Runde mit starker Unterstützung unserer bestehenden Investoren abschließen zu können, und heißen auch neue Investoren willkommen", sagte Philippe Chambon, M.D., Ph.D., Gründer, Chairman und Chief Executive Officer von EG 427. "Die eingeworbenen Mittel werden wir für die Weiterentwicklung unserer Pipeline verwenden, die im ersten Quartal 2024 in der Einreichung eines Antrags auf Zulassung eines neuen Medikaments für die erste klinische Studie unseres Hauptprodukts EG110A gipfeln wird. Dank unserer einzigartigen Fähigkeit, Gentherapien zielgenau in das Gewebe einzubringen, könnte EG110A das erste Gentherapieprodukt zur Behandlung der neurogenen Blasenüberaktivität und anderer Blasenerkrankungen werden. Es könnte auch die erste Gentherapie sein, die auf eine chronische Krankheit mit hoher Morbidität in einer großen unterversorgten Patientenpopulation abzielt und auf den Markt kommt."

"EG110A ist der erste wirklich innovative Ansatz, der seit mehr als einem Jahrzehnt für Patienten mit neurogener Blasenüberaktivität entwickelt wird. Im Vergleich zu anderen experimentellen Therapeutika in diesem Entwicklungsstadium ist es durch zwei wichtige Präzedenzfälle risikoärmer. Erstens ähnelt die Art und Weise, wie EG110A seine Wirksamkeit entfaltet, einer chirurgischen Option für dieses Leiden, der so genannten sakralen dorsalen Wurzelrhizotomie, jedoch mit potenziell kritischen Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit; und zweitens hat die jüngste FDA-Zulassung der ersten nicht-replikativen (nr) HSV-1-Vektor-Gentherapie bestätigt, dass dieser Ansatz ein starkes therapeutisches Potenzial außerhalb des Krebsbereichs hat", sagte Dr. Cornelia Haag-Molkenteller, Chief Medical Officer von EG 427. "Wir sind dabei, die Vorbereitungen für den Beginn der klinischen Studien mit EG110A im ersten Quartal 2024 abzuschließen. Wir glauben, dass der etablierte Entwicklungs- und Zulassungspfad in Kombination mit dem ungedeckten Bedarf an einem gut differenzierten Produkt wie EG110A es uns ermöglicht, schnell voranzukommen und den Patienten möglicherweise eine zweite nicht-onkolytische nrHSV-1-Gentherapie zur Verfügung zu stellen."

Neurogene Blasenfunktionsstörungen sind ein chronischer und gefährlicher Zustand, unter dem Menschen mit Rückenmarksverletzungen oder anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder Parkinson leiden.

Prof. Pierre Denys, Leiter der urologischen Abteilung am R. Poincaré-Krankenhaus in Paris und Mitbegründer von EG 427, sagte: "Patienten mit neurogener Blasenüberaktivität leiden aufgrund ihrer Erkrankung unter häufigen Inkontinenz-Episoden. Dies stellt eine große psychosoziale Belastung dar und beeinträchtigt die Lebensqualität. Außerdem stellt sie eine medizinische Bedrohung dar, die mit wiederkehrenden Harnwegsinfektionen einhergeht und die Nieren der Patienten schädigen kann, wenn sie nicht richtig behandelt wird. Selbst bei den derzeit zugelassenen Medikamenten besteht nach wie vor ein großer medizinischer Bedarf an dauerhaften Lösungen mit weniger Nebenwirkungen".

Die vorhandenen Medikamente lähmen mehr oder weniger selektiv den Blasenmuskel und können zu Harnverhalt führen, der ebenfalls mit Infektionen einhergeht. EG110A basiert auf der hochgradig zielgerichteten Gentherapie, die durch die nrHSV-1-Vektoren ermöglicht wird, und schaltet im Gegensatz dazu selektiv nur die sensorischen Neuronen vom Typ C in der Blase aus, indem es die leichte Kette des Botulinumtoxins F (BoNT/F LC) verabreicht. In präklinischen Tests hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz die Blasenmuskelfunktion erhält. Dank der lokalen Verabreichung des nrHSV-1-Vektors in den Blasenmuskel und des natürlichen Tropismus des Vektors von dort zu den sensorischen Neuronen erreicht EG110A eine hervorragende Spezifität für die Zielneuronen, ohne sich systemisch auszubreiten wie andere kleinere virale Vektoren, die in der Gentherapie verwendet werden, wie z. B. das Adeno-assoziierte Virus (AAV). Im Vergleich zu anderen verfügbaren Behandlungen kann EG110A auch langfristig wirksam sein und die Notwendigkeit wiederholter Injektionen verringern oder sogar überflüssig machen.

EG110A hat seine Wirksamkeit in mehreren relevanten präklinischen Modellen, u. a. für Blasenfunktionsstörungen, unter Beweis gestellt. Unabhängig davon wurde sein Wirkmechanismus, die Ausschaltung sensorischer Neuronen, durch ein chirurgisches Verfahren, die so genannte sakrale dorsale Wurzelrhizotomie, klinisch validiert, das fast nie angewandt wird, da es zu anderen Beeinträchtigungen führt. Bei diesem chirurgischen Verfahren werden dorsale Nervenwurzeln im Rückenmark durchtrennt, und es ist nicht selektiv für sensorische Neuronen der Blase, wie bei EG110A erwartet.