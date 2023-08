Sartorius eröffnet in Puerto Rico Produktionsstätte für Zellkulturmedien

Zellkulturmedien sind Wachstumssubstanzen und Nährstoffe für Zellen, die in jedem biopharmazeutischen Herstellungsprozess benötigt werden. Mit der neuen, hochmodernen Produktionsstätte kann Sartorius aus seinem Werk in Yauco heraus qualitativ hochwertige, zulassungsfreundliche Zellkulturmedien in Pulverform liefern, die bei der Herstellung von therapeutischen Proteinen und anderen Modalitäten zum Einsatz kommen.

"Sartorius ist Ausdruck des anhaltenden Vertrauens, das pharmazeutische Unternehmen und ihre Zulieferer in ihre Aktivitäten in Puerto Rico setzen. Die Gründe für dieses Vertrauen sind vielfältig. So verfügt die Insel über umfassende Erfahrung in dieser Branche und über spezialisierte und weltweit anerkannte Arbeitskräfte. Zugleich punktet Puerto Rico mit Investitionsanreizen und seiner strategischen Lage mit Blick auf die Märkte in der Region Amerika", sagte Manuel Cidre Miranda, Secretary of the Department of Economic Development and Commerce (DDEC).