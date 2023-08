UNAM entwickelt Algorithmus, der Fluoreszenzbilder mit Superauflösung verbessert

Adan Oswaldo Guerrero Cárdenas, Projektleiter und Forscher am Nationalen Labor für fortgeschrittene Mikroskopie (LNMA), erklärte, dass der Mean Shift Super Resolution (MSSR) genannte Algorithmus in Fluoreszenzmikroskopen verwendet werden kann, in denen Zellen mit Farbstoffen angefärbt werden; eine Art von Bildern, die einen Computer zur Verarbeitung erfordert.

"Wir sprechen von der Tatsache, dass die Zeitschrift im Jahr 2022 Tausende von Artikeln veröffentlicht hat, und von all diesen Artikeln hat unserer einen sehr großen Einfluss auf die Gemeinschaft gehabt. Wenn wir an Länder wie Mexiko oder ganz Lateinamerika denken, ist die Technologie, die die Superauflösungsmikroskopie ermöglicht, in den Entwicklungsländern nur selten zu finden, und was wir schaffen, ist eine Technologie, die es den Nationen ermöglicht, Wissen zu entwickeln, ohne teure Instrumente zu benötigen, was die Art und Weise, wie Wissenschaft in Lateinamerika, Afrika und anderswo betrieben wird, verändern kann", so der Spezialist für Optik und Bildanalyse.