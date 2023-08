KI sagt Funktion von Enzymen voraus

In zellulären Stoffwechselprozessen spielen Enzyme eine entscheidende Rolle. Um diese Prozesse auch quantitativ einschätzen zu können, müssen Forschende die sogenannte „Wechselzahl“ (kurz kcat) der Enzyme kennen. In der Fachzeitschrift Nature Communications beschreibt ein Team von Bioinformatikern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) nun ein Verfahren, um diese Größe bei verschiedenen Enzymen mittels KI-Methoden vorherzusagen.

Schematische Darstellung des Vorhersageprozesses für Wechselzahlen von enzymatischen Reaktionen: Ein Enzym besteht aus Sequenzen von Aminosäuren; diese Sequenzen werden in numerische Vektoren umgewandelt, dargestellt durch graue Quadrate, welche dann von einem Deep Learning-Modell in einen einzigen Vektor transformiert werden (oben links). Informationen über die katalysierten Reaktionen werden ebenfalls in numerische Vektoren umgewandelt (oben rechts). Experimentell bestimmte Wechselzahlen (unten links) werden zum Training eines Gradient Boosting-Modells verwendet, um die Wechselzahl kcat vorherzusagen (unten rechts). Gradient Boosting-Modelle sind ein Ensemble mehrerer Entscheidungsbäume, dargestellt in unterschiedlichen Grüntönen.

Enzyme sind wichtige Biokatalysatoren in allen lebenden Zellen. Sie sind im Normalfall große Proteine, die kleinere Moleküle – sogenannte Substrate – an sich binden und diese anschließend in andere Moleküle umwandeln, die „Produkte“. Ohne die Enzyme könnte die Reaktion der Substrate in die Produkte nicht oder nur mit sehr kleiner Rate stattfinden. Die meisten Organismen besitzen Tausende verschiedene Enzyme. In vielen biotechnologischen Prozessen, aber auch im Alltag – von der Reifung von Brotteigen bis hin zu Waschmitteln – finden Enzyme vielfache Anwendungen.