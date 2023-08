Bringen Sie Ihre Protein A Reinigung auf die nächste Stufe

Die MabSelect™-Familie umfasst MabSelect, MabSelect Xtra, MabSelect SuRe™ and MabSelect SuRe LX. MabSelect Xtra basiert auf einer High-Flow-Agarose-Basismatrix mit leicht erhöhter Porosität sowie verringerter Partikelgröße, was zu einer höheren dynamischen Bindungskapazität und einer höheren Kapazität für viele Fc-Fusionsproteine führt.

MabSelect SuRe basiert auf einem alkalistabilisierten rProtein A-basierten Liganden, der eine höhere Stabilität als herkömmliche rProtein A-basierte Resins bietet und eine längere Reinigung mit 0,1-0,5 M NaOH ermöglicht. MabSelect SuRe LX bietet eine noch höhere Bindungskapazität bei längerer Verweilzeit.

Der jüngste Zuwachs ist MabSelect PrismA™, das mit einer optimierten High-Flow-Agarose-Basismatrix und einem gentechnisch hergestellten Protein A-basierten Liganden verbessert wurde. Damit können zukünftige Anforderungen in der mAb-Aufreinigung erfüllt werden. MabSelect PrismA bietet eine verbesserte dynamische Bindungskapazität und eine ausgezeichnete alkalische Stabilität, die eine effiziente Reinigung und Desinfektion mit 0,5-1,0 M NaOH ermöglicht