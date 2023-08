Der Bildanalysesensor QICPIC kombiniert die Größen- und Formanalyse disperser Partikelsysteme. Über modular einzusetzende Dispergier- und Dosiereinheiten für trockene und nasse Anwendungen passt sich das Messgerät einer produktgerechten Charakterisierung an. Herausragende Leistungsmerkmale sind Belichtungszeiten im Nanosekundenbereich und eine Bildaufnahmefrequenz von bis zu 500 Bildern pro Sekunde. Damit werden schnellste Einzelpartikel erfasst und scharf abgebildet. Mit leistungsfähigen Algorithmen wertet QICPIC in kürzester Zeit Millionen von Partikeln aus und garantiert eine herausragende statistische Sicherheit der Ergebnisse. Markant sind Schnelligkeit, Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Messergebnisse bei optimierten Probenmengen. Die anwenderfreundliche Steuerungs- und Auswertungssoftware PAQXOS garantiert schnelle Messerfolge und stellt aussagekräftige Ergebnisse in individuellen Graphen und Tabellen sowie in einer Partikelgalerie und Videos dar. Eine Analyse von Partikelgröße und -form im Prozess wird mit den Bildanalysesensoren PICTOS, PICTIS & PICCELL realisiert.