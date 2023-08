ÄKTA Chromatographie-Systeme für die Proteinreinigung – einfach zu benutzende Geräte für die Laborbank zur Beschleunigung täglicher Routineaufgaben

ÄKTA™ Chromatographie-Systeme für die Proteinreinigung sind für die Reinigung von Biomolekülen entwickelt und bieten Geschwindigkeit, Qualität und Vielseitigkeit in der Forschung und bei der Prozessentwicklung im Labormaßstab.

ÄKTA Systeme werden von der unterstützenden Kontrollsoftware UNICORN™ gesteuert, die die Leistungsfähigkeit der Geräte in einfacher Weise mit den Stärken der Proteinreinigung verbindet und Sie von der Laborbank heute, über die Prozessentwicklung bis zur Produktion morgen begleitet.

Geräte, Chromatographiesäulen und Medien (Gele) von uns bilden dabei eine zuverlässige Einheit, die Sie sicher unterstützt.

Was auch immer Ihre Anwendung oder Ihr Maßstab morgen sein wird, wir können Sie schon heute für die Herausforderungen von morgen fit machen.

Flexibilität in der Forschung

Proteine sind so unterschiedlich wie Du und ich. Ein einziges Protokoll passt nicht für alle Reinigungen. In der Forschung aber zählt es, aus jeder Probe das Beste herauszuholen. Das fühlt sich manchmal wie ein Mehrfrontenkampf an. Mit den ÄKTA Systemen nutzen Sie die Flexibilität, einfache Bedienung und Zuverlässigkeit, um sich allem zu stellen, was Ihre Forschung morgen verlangt.

Produktivität in der Prozessentwicklung

Im globalen Wettkampf zählt jeder Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Stetig wachsender Kostendruck und zunehmende behördliche Regulierungen sind die großen Herausforderungen für Prozesse in der Pharmaindustrie und verlangen nach einer kurzen Entwicklungszeit und schneller Markteinführung. Dennoch bleibt ihr primäres Ziel „schnelle Übergabe von robusten Produktionsprozessen“ das Gleiche.

ÄKTA start – kostengünstige und einfach handhabbare Proteinreinigung

ÄKTA start, unsere kleinste Lösung, ist ein kostengünstiges und einfach zu bedienendes Proteinreinigungssystem für die erste Automatisierung von manuellen Protokollen in akademischen und Ausbildungslaboren. Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie zeitintensive Arbeitsabläufe und beginnen Sie mit automatisierter Chromatographie:

Einfacher Wechsel von manuellen zu automatischen Reinigungen

Erhalt besserer Informationen

Vereinfachung der Arbeitsabläufe

ÄKTA go – optimale Ausnutzung des limitierten Raums im Labor oder Kühlraum

ÄKTA go ist ein kleines, kompaktes System und erlaubt es, Wissenschaftlern Routineaufreinigungen einfach durchzuführen und nutzt effizient den zur Verfügung stehenden Platz im Labor, Kühlschrank oder Kühlraum.

Etablierte Reinigungen einfach durchführen mit einem System von nur 335 x 464 mm Stellfläche

Intuitive Methodengenerierung und einfachste Kontrolle durch interaktives Prozessbild

Basiert auf der bekannten und etablierten ÄKTA und UNICORN Technologie

ÄKTA pure – einfach anpassbar, um Reinigungsherausforderungen zu erfüllen

ÄKTA pure ist ein flexibel einsetzbares und intuitives Reinigungssystem für Proteine, Peptide und Nukleinsäuren, vom Mikrogramm bis mehrfachen Grammbereich in der Forschung. ÄKTA pure ist in zwei Versionen verfügbar: ÄKTA pure 25 als optimale Lösung für ein breites Anwendungsspektrum bei Reinigungsherausforderungen in einer Multi-User Umgebung und ÄKTA pure 150 für die routinemäßige präparative Reinigung im hohen Grammbereich.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Reinigungssystem

Intuitive Software schafft Zeit für weitere Forschung

Löst die meisten Herausforderungen bei der Proteinreinigung

ÄKTA avant – Produktivität steigern durch schnelle und sichere Entwicklung der Reinigungsprozesse

ÄKTA avant ist ein präparatives Reinigungssystem für Proteine, abgestimmt auf die Bedürfnisse der schnellen, sicheren und skalierbaren Methoden und Prozessentwicklung. ÄKTA avant ist in zwei Versionen verfügbar: ÄKTA avant 25 für das Screening von Chromatographiemedien und die Prozessoptimierung und ÄKTA avant 150 für das Scale-up auf größere Säulenformate.

Steigerung der Effizienz bei der Methodenentwicklung

Reduktion der Experimentzeiten

Minimierung von Fehlerquellen und Maximierung der Benutzerzeiten

UNICORN – Software für schnelle und effiziente Proteinreinigung

Die UNICORN Software beinhaltet ein breites integriertes Applikationswissen, basierend auf 20 Jahren Erfahrung in der Proteinreinigung mit Geräten. UNICORN wird in Verbindung mit ÄKTA avant und ÄKTA pure verwendet, um Experimente zu planen, auszuführen, zu kontrollieren und auszuwerten. Die UNICORN Plattform wird Sie als skalierbare Lösung von der Forschung bis zur Produktion begleiten und bietet:

Interaktive Kontrolle

Einfache und schnelle Auswertung von Ergebnissen

Zeitersparnis durch integriertes DoE Tool