Jeden Tag stehen Labore vor der Herausforderung, hohe Produktivität und effiziente Abläufe miteinander in Einklang zu bringen. Und mit dem wachsenden Trend zu hybriden Arbeitsmodellen benötigen Anwender einen Fernzugriff auf ihren GC - egal, ob sie in einem anderen Teil des Labors oder an einem völlig anderen Ort arbeiten. Entdecken Sie die GC 2400 Plattform mit ihrer innovativen Technologie, die den Zugriff auf Echtzeitinformationen von unterwegs ermöglicht. Überwachen Sie den Status Ihrer Probenläufe effizient mit einem abnehmbaren, intuitiv gestalteten Touchscreen, der Ihnen hilft, von überall aus - im oder außerhalb des Labors - schnellere Entscheidungen zu treffen.