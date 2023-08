Duale Kryomühle für alle Proben, die unmöglich bei Raumtemperatur zu mahlen sind

Die Zerkleinerung und Homogenisierung weicher, flexibler oder wärmeempfindlicher Materialien stellen oft ein Problem im Labor dar. Viele Proben wie Polymere, Nahrungsmittel, biologische Proben für die anschließende DNA/RNA-Extraktion/Forensik oder pharmazeutische Wirkstoffe sind aufgrund ihrer Konsistenz oder Wärmeempfindlichkeit bei Raumtemperatur nicht auf herkömmliche Weise zu zerkleinern.

Die CryoMill von SPEX löst das Problem mit dem einfachen, aber genialen Mahlprinzip – Probe, Mahlbehälter und Mahlwerkzeug sind während des gesamten Mahlvorganges in flüssigen Stickstoff eingetaucht, welcher sich im unteren, sehr gut isolierten Teil der Mühle befindet. So wird die Abkühlung und Versprödung einer vorher bei Raumtemperatur eingebrachten Probe sowie die permanente Kühlung des Mahlgutes während des Mahlprozesses gewährleistet. Es wird kontinuierlich bei konstant niedriger Temperatur (-196°C) gemahlen, wobei die Probe selbst nicht direkt in Kontakt mit dem flüssigen Stickstoff kommt und damit kontaminationsfrei gearbeitet wird.

Die Kryomühle SPEX 6875D Freezer/Mill® wird aufgrund Ihrer Möglichkeiten oft als die letzte Alternative bei der Probenvorbereitung angesehen, wenn alles andere versagt…