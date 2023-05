GEA investiert 50 Mio. EUR in deutsche Standorte für Zentrifugenproduktion

Fokus liegt auf einer nachhaltigen Produktion sowie digitalisierten und automatisierten Prozessen

16.05.2023 - GEA investiert rund 50 Millionen Euro bis Ende 2024 in die Modernisierung der deutschen Zentrifugenwerke in Oelde (NRW) und Niederahr (Rheinland-Pfalz). Das hat der Maschinenbaukonzern auf einer Pressekonferenz anlässlich des 130-jährigen Jubiläums von GEA Separation am Standort Oelde bekannt ...