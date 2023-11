Start-up Better Basics Laborbedarf gewinnt ersten Platz des “Wiley Analytical Science Award 2024”

Better Basics Laborbedarf , der Entwickler und Anbieter des ersten Organisationssystems für Laborarbeitsplätze, wurde für das SmartRack ® mit dem ersten Platz in der Kategorie Separation, Laborautomation & Equipment des Wiley Analytical Science Award 2024 ausgezeichnet. Dieser begehrte Preis wird von Wiley, einem der weltweit führenden Anbieter von wissenschaftlichen Publikationen, verliehen.

Better Basics Laborbedarf GmbH

Der Wiley Analytical Science Award wurde ins Leben gerufen, um hervorragende Leistungen und Innovationen in der analytischen Wissenschaft anzuerkennen und zu würdigen. Er hat sich in der Branche als eine der wichtigsten Auszeichnungen etabliert, die wegweisende Entwicklungen und Spitzenleistungen im Bereich der analytischen Wissenschaft ehrt.

Der Wiley Analytical Science Award ist ein Leserpreis; im Jahr 2023 hatten die Leser der Laborfachzeitschrift GIT (WILEY) die Möglichkeit, für ihre Favoriten in verschiedenen Kategorien abzustimmen. Better Basics Laborbedarf konnte mit seinem innovativen Ansatz zur Organisation von Laborarbeitsplätzen und Workflows, dem SmartRack®, in der Kategorie Separation, Laborautomation & Equipment überzeugen und sich gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.