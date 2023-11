Wissenschaftler nutzen Quantenbiologie und KI, um Genom-Editing-Tool zu verbessern

"Mit dieser Forschung verbessern wir unsere Vorhersagen für die Leit-RNA erheblich", so Eckert. "Je besser wir die biologischen Prozesse verstehen, die dabei eine Rolle spielen, und je mehr Daten wir in unsere Vorhersagen einfließen lassen können, desto besser werden unsere Ziele sein und desto präziser und schneller wird unsere Forschung sein."

Das erklärbare KI-Modell mit seinen Tausenden von Merkmalen und seiner iterativen Natur wurde mit dem Summit-Supercomputer in der Oak Ridge Leadership Computer Facility (OLCF) des ORNL, einer Einrichtung des DOE Office of Science, trainiert.

Das Modell enthüllte Schlüsselmerkmale über Nukleotide, die die Auswahl besserer Leit-RNAs ermöglichen können. "Das Modell hat uns geholfen, Hinweise auf die molekularen Mechanismen zu finden, die der Effizienz unserer Leit-RNAs zugrunde liegen", so Prates, "damit haben wir eine reichhaltige Bibliothek an molekularen Informationen, die uns helfen können, die CRISPR-Technologie zu verbessern."

Die Art und Weise, wie die Elektronen im Molekül verteilt sind, beeinflusst die Reaktivität und die Konformationsstabilität, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass der Cas9-Enzym-Guide-RNA-Komplex effektiv an die DNA der Mikrobe bindet, so Erica Prates, Computational Systems Biologist am ORNL.

Um die Modellierung und das Design der Leit-RNA zu verbessern, suchten die ORNL-Wissenschaftler nach einem besseren Verständnis dessen, was auf der grundlegendsten Ebene in den Zellkernen vor sich geht, wo das genetische Material gespeichert ist. Sie wandten sich der Quantenbiologie zu, einem Gebiet, das eine Brücke zwischen Molekularbiologie und Quantenchemie schlägt und die Auswirkungen untersucht, die die elektronische Struktur auf die chemischen Eigenschaften und Wechselwirkungen von Nukleotiden, den Molekülen, die die Bausteine von DNA und RNA bilden, haben kann.

"Viele der CRISPR-Tools wurden für Säugetierzellen, Fruchtfliegen oder andere Modellarten entwickelt. Nur wenige sind auf Mikroben ausgerichtet, deren Chromosomenstrukturen und -größen sehr unterschiedlich sind", sagt Carrie Eckert, Leiterin der Gruppe Synthetische Biologie am ORNL. "Wir hatten beobachtet, dass sich die Modelle für das Design der CRISPR-Cas9-Maschinerie bei der Arbeit mit Mikroben anders verhalten, und diese Forschung bestätigt, was wir anekdotisch wussten."

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.