Oxford-Glasgow Start-up zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen erhält 4,3 Mio. £ Startkapital

Glox Therapeutics, ein Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Antibiotika-Präzisionstherapien auf der Grundlage von natürlich vorkommenden Bakteriozinen leistet, gab bekannt, dass es eine Startfinanzierung in Höhe von 4,3 Mio. £ erhalten hat, um wirksame gezielte Therapeutika gegen antibiotikaresistente gramnegative Bakterien zu entwickeln. Das Unternehmen wird die Finanzierung nutzen, um Labors in Oxford und Glasgow einzurichten und sein Team zu erweitern, um sein Bakteriocin-Entwicklungsprogramm zu beschleunigen. Die Investitionsrunde wurde von Boehringer Ingelheim Venture Fund und Scottish Enterprise geleitet.

Die antimikrobielle Resistenz (AMR) stellt weltweit ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Schätzungen zufolge sterben jährlich etwa 1,27 Millionen Menschen an den Folgen der Antibiotikaresistenz, weil die verfügbaren Antibiotika nicht mehr wirken. Bis zum Jahr 2050 wird prognostiziert, dass AMR weltweit 10 Millionen Todesfälle pro Jahr und Kosten in Höhe von 100 Billionen Dollar verursachen wird; daher besteht ein dringender Bedarf an der Entwicklung neuer wirksamer antimikrobieller Therapeutika.

Glox Therapeutics entwickelt Präzisionsantibiotika auf der Grundlage von Bakteriozinen aus Proteinen. Diese neuartigen antimikrobiellen Mittel zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Wirksamkeit und Spezifität aus, die sie in die Lage versetzen, Gram-negative Erreger, die bereits AMR entwickelt haben, wie Pseudomonas aeruginosa und Klebsiella pneumoniae, wirksam und selektiv zu bekämpfen. Bacteriocine, die von Bakterien natürlich produziert werden, besitzen antimikrobielle Eigenschaften gegen Stämme der gleichen oder verwandter Arten. Glox Therapeutics will die Kraft der Bacteriocine nutzen, um die antimikrobielle Therapie voranzutreiben und die Resistenz gegen herkömmliche Antibiotika zu überwinden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die selektive Ausrottung der Zielerreger, wobei das Mikrobiom des Patienten erhalten bleibt, um eine ausgewogenere und wirksamere Behandlungsstrategie mit geringeren Nebenwirkungen zu gewährleisten.

Das Unternehmen wurde im Februar 2023 von anerkannten Führern auf dem Gebiet der Bakteriozine gegründet: Prof. Daniel Walker von der University of Glasgow (jetzt an der University of Strathclyde) und Prof. Colin Kleanthous, Fellow of the Academy of Medical Sciences (FMedSci), von der University of Oxford. Dr. James Clark wurde im April dieses Jahres zum CEO ernannt. Er ist seit 25 Jahren im Bereich der Präzisionsmedizin tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen auf C-Suite-Ebene in der Entwicklung und Vermarktung von diagnostischen und therapeutischen Produkten bei PredictImmune, EnteroBiotix, Inivata, Enterome, MDxHealth und GSK.

"Unser Ziel ist es, Ärzten und Patienten hochwirksame, gezielte antimikrobielle Therapien zur Verfügung zu stellen, die antibiotikaresistente Bakterien abtöten können, für die es immer weniger Behandlungsmöglichkeiten gibt", sagte Dr. James Clark, CEO von Glox Therapeutics. "Diese Anschubfinanzierung ist ein Beweis für die vielversprechenden präzisen Antibiotikatherapien von Glox Therapeutics, und wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch so hochkarätige Investoren. Dies wird uns in die Lage versetzen, Labors einzurichten und hochkarätige Talente zu gewinnen. Ich freue mich, das Team zu leiten, wenn wir unser bahnbrechendes Bakteriocin-Entwicklungsprogramm in Angriff nehmen, wobei das erste Ziel P. aeruginosa ist", fügte er hinzu.

Uzma Khan, Vizedirektorin für wirtschaftliche Entwicklung und Innovation an der Universität Glasgow, sagte: "Bacteriocins bieten die nötige Präzision, um Krankheitserreger zu bekämpfen, die gegen die derzeitigen Behandlungen resistent sind. Unsere neuartige Plattform, die in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt wurde, umgeht die Probleme, die traditionell mit dem Einsatz von Bakteriozinen als Therapeutika verbunden sind. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie das Unternehmen dies weiter vorantreibt, um die Bereitstellung gramnegativer antimikrobieller Arzneimittel zu unterstützen".

Prof. Chas Bountra, Pro-Vizekanzler für Innovation an der Universität Oxford, sagte: "Es besteht ein wachsender Konsens darüber, dass die nächste Generation von Antibiotika Therapeutika mit engem Wirkungsspektrum sein sollten, die in der Lage sind, spezifische pathogene AMR-Bakterien zu bekämpfen, ohne das breitere menschliche Mikrobiom zu schädigen, das so wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist. Die hochwirksamen Therapien von Glox Therapeutics bieten die lang erwartete Lösung für diesen dringenden, ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Bekämpfung behandlungsresistenter bakterieller Infektionen".

Dr. Niklas Czeloth, Executive Director / Investment Manager, Boehringer Ingelheim Venture Fund, sagte: "Der Boehringer Ingelheim Venture Fund freut sich, in Glox Therapeutics zu investieren und damit die Entwicklung seiner bahnbrechenden Klasse von Bakteriozinen voranzutreiben. In einer Welt, die mit der eskalierenden Bedrohung durch Antibiotikaresistenzen zu kämpfen hat, besteht ein dringender globaler Bedarf an innovativen Ansätzen, die auf neuartige Mechanismen abzielen, ohne dass bereits eine Resistenz vorliegt. Wir sind der festen Überzeugung, dass Glox Therapeutics ein immenses Potenzial besitzt, um im Kampf gegen antibiotikaresistente Infektionen einen tiefgreifenden Einfluss auszuüben."