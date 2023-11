Französisches Start-up verwandelt menschlichen Urin in mikrobielle Biostimulanzien für Pflanzen

Toopi Organics, ein französisches Biotechnologie-Start-up, das aus der Fermentierung von menschlichem Urin gewonnene pflanzliche Biostimulanzien entwickelt, hat 8,4 Mio. EUR vom EIC Accelerator, dem europäischen Vorzeige-Innovationsprogramm für Deeptech-Start-ups, erhalten. Die Finanzierung umfasst einen nicht verwässernden Zuschuss in Höhe von 2,4 Mio. EUR sowie 6 Mio. EUR an Eigenkapital, das bis 2025 investiert werden soll. Der erste Schritt von Toopi Organics wird darin bestehen, 120 agronomische Versuche in 6 Zielmitgliedstaaten zu starten: Belgien, Niederlande, Deutschland, Spanien, Portugal und Italien.

Im Jahr 2023 sammelte Toopi Organics den Urin von fast 2 Millionen EU-Bürgern. Das Unternehmen installierte wasserlose Urinale auf Autobahnraststätten und in Freizeitparks und ging Partnerschaften mit Toilettenverleihern ein, um den Urin auf Musikfestivals und landwirtschaftlichen Veranstaltungen in Frankreich, Belgien, Spanien und den Niederlanden zu sammeln. Außerdem brachte das Unternehmen sein erstes Produkt - Lactopi Start - in Frankreich und Belgien auf den Markt. Dieses auf Urin basierende Biostimulans für Pflanzen, das ein frühes Wachstum sicherstellen und die Aufnahme von Phosphor im Boden optimieren soll, ist in fünf EU-Mitgliedstaaten für den ökologischen Landbau zugelassen. Um die Produktionskapazitäten auszubauen und neue Produkte zu entwickeln, hat Toopi Organics im September 2023 eine Serie A über 16 Mio. EUR abgeschlossen.

Die Finanzierung durch den EIC-Beschleuniger eröffnet dem Unternehmen nun neue Perspektiven: "Unsere erste große Produktionsstätte in Frankreich wird 2025 in Betrieb gehen, eine zweite wird in Belgien folgen. Mit der Unterstützung durch das EIC können wir in größeren Dimensionen denken. Wir werden den Bedarf der nord- und südeuropäischen Länder erforschen, unser Produkt an lokalen Kulturen testen, mit dem Export unserer Produkte beginnen und den Bau von zwei weiteren Fabriken in der EU planen. Alles wird also doppelt so groß sein: das Team, die Anzahl der Landwirte, die wir bedienen, die zu sammelnden Urinmengen und unsere Auswirkungen in Bezug auf den Wasserschutz und die düngemittelbedingten CO2-Emissionen." Michael Roes, Mitbegründer und Präsident von Toopi Organics.