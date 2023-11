Start-up Verici DX schließt weltweite Lizenz- und Vermarktungsvereinbarung mit Thermo Fisher Scientific

Nicole Brockway, Präsidentin, Transplantationsdiagnostik, Thermo Fisher Scientific, sagte: "Es besteht ein erheblicher Bedarf an wirksamen Tests, die das Risiko einer Transplantatabstoßung frühzeitig erkennen können, um Behandlungsentscheidungen zu unterstützen. Wir hoffen, dass diese Lizenzvereinbarung es uns ermöglicht, einen neuen prognostischen Test zu entwickeln, der unser Portfolio an Transplantationstests erweitert und stärkt und unser Engagement unterstreicht, Kliniker zu unterstützen und das Leben von Patienten während der gesamten Zeit vor und nach der Transplantation zu verbessern."

Die Exklusivlizenz gewährt Thermo Fisher die Rechte, einen Test für die Risikobewertung vor einer Transplantation zu entwickeln und als laborentwickelten Test (LDT") in seinem CLIA-Labor in den USA anzubieten, sowie weltweite Rechte.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.