Mikroben könnten helfen, den Bedarf an chemischen Düngemitteln zu verringern

Anhand von Mikroben, die mit dem wirksamsten MPN beschichtet waren - einer Kombination aus Mangan und einem Polyphenol namens Epigallocatechingallat (EGCG) - testeten die Forscher deren Fähigkeit, die Keimung von Samen in einer Laborschale zu fördern. Sie erhitzten die beschichteten Mikroben auf 50 °C, bevor sie sie in die Schale legten, und verglichen sie mit frischen unbeschichteten Mikroben und gefriergetrockneten unbeschichteten Mikroben.

Die Beschichtungen enthalten zwei Komponenten - ein Metall und eine organische Verbindung, ein so genanntes Polyphenol -, die sich selbst zu einer Schutzhülle zusammenfügen können. Die für die Beschichtungen verwendeten Metalle, darunter Eisen, Mangan, Aluminium und Zink, gelten als sichere Lebensmittelzusatzstoffe. Zu den Polyphenolen, die häufig in Pflanzen vorkommen, gehören Moleküle wie Gerbstoffe und andere Antioxidantien. Die FDA stuft viele dieser Polyphenole als GRAS (generally regarded as safe) ein.

Um die Mikroben sowohl vor Hitze als auch vor Gefriertrocknung zu schützen, entschied sich Furst für eine Beschichtung, ein so genanntes Metall-Phenol-Netz (MPN), das sie bereits für die Verkapselung von Mikroben für andere Zwecke entwickelt hat, beispielsweise zum Schutz von therapeutischen Bakterien, die in den Verdauungstrakt eingebracht werden.

Einige Landwirte haben bereits damit begonnen, diese "mikrobiellen Dünger" einzusetzen, indem sie sie in großen Fermentern vor Ort züchten, bevor sie sie in den Boden einbringen. Dies ist jedoch für viele Landwirte zu kostspielig.

Benjamin Burke (23) und der Postdoc Gang Fan sind die Hauptautoren der Arbeit, die im Journal of the American Chemical Society Au erscheint. Die MIT-Absolventen Pris Wasuwanich und Evan Moore (23) sind ebenfalls Autoren der Studie.

"Wir können sie vor dem Trocknungsprozess schützen, was es uns ermöglichen würde, sie viel einfacher und kostengünstiger zu verteilen, da sie als getrocknetes Pulver und nicht als Flüssigkeit vorliegen", sagt sie. "Außerdem sind sie bis zu einer Temperatur von 132 Grad Celsius hitzebeständig, was bedeutet, dass man für diese Mikroben keine Kühllagerung verwenden muss.

Diese Beschichtung könnte es den Landwirten wesentlich erleichtern, Mikroben als Düngemittel einzusetzen, sagt Ariel Furst, Paul M. Cook Career Development Assistant Professor of Chemical Engineering am MIT und Hauptautor der Studie.

Bakterien, die Stickstoffgas in Ammoniak umwandeln können, könnten nicht nur die von den Pflanzen benötigten Nährstoffe liefern, sondern auch zur Regeneration des Bodens beitragen und die Pflanzen vor Schädlingen schützen. Diese Bakterien reagieren jedoch empfindlich auf Hitze und Feuchtigkeit, so dass es schwierig ist, sie in großem Maßstab herzustellen und an landwirtschaftliche Betriebe zu liefern.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.