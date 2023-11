Cromatic erhält 5,3 Millionen Dollar, um das Outsourcing von F&E in den Life Sciences zu modernisieren

Cromatic, eine digitale Full-Stack-Plattform für ausgelagerte biowissenschaftliche Forschung, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar abgeschlossen. LifeX Ventures und AgFunder führten die Finanzierungsrunde an, an der sich Work Life Ventures, Not Boring Capital, FJ Labs, What If Ventures, Lux Capital und Angel-Investoren beteiligten.

Die Nachfrage nach Outsourcing von biotechnologischer und pharmazeutischer Forschung und Entwicklung wächst rasant und wird bis 2030 voraussichtlich 275 Milliarden Dollar betragen. Die explosionsartige Entwicklung der Biotechnologie in den letzten zehn Jahren hat zu einer Verdoppelung der Zahl der in der Entwicklung befindlichen Arzneimittelkandidaten geführt, wobei viele aufstrebende Biotech-Unternehmen bis zu 90 % der F&E auslagern und als "virtuelle" Unternehmen arbeiten. In der gesamten Branche - von kleinen virtuellen Biotechs bis hin zu großen Pharmakonzernen - versuchen Arzneimittelentwickler, ihre F&E-Kosten zu senken, Kapazitätsengpässe zu überwinden und Innovationen zu entwickeln, indem sie Tätigkeiten auslagern, die früher intern durchgeführt wurden. Der Markt für ausgelagerte F&E-Dienstleistungen ist jedoch stark fragmentiert und birgt zahlreiche Herausforderungen für Wissenschaftler und Einkaufsabteilungen. Die Suche nach dem richtigen F&E-Partner kann Monate dauern, und viele Projekte scheitern aufgrund schlechter Kommunikation und schlechten Projektmanagements. Cromatic hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen zu meistern.

Die nahtlose Matching-Plattform von Cromatic hilft Biotech-Unternehmen, in weniger als 24 Stunden eine Verbindung zu geprüften CROs herzustellen. Die Plattform umfasst eine Reihe von Software-Tools für Kommunikation, Zusammenarbeit, Projekt- und Management sowie eine vollständig integrierte Zahlungslösung. In den wenigen Monaten seit dem Start der Plattform hat Cromatic ein F&E-Budget von über 15 Millionen US-Dollar verwaltet und Partnerschaften mit führenden Biotech-Acceleratoren wie Nucleate, SOSV und ValleyDAO geschlossen. In Anerkennung seines raschen Wachstums wurde Cromatic im Decoding Bio Snapshot 2023 als eines der 40 führenden TechBio-Unternehmen vorgestellt.

Ann Lin, Mitbegründerin und CEO von Cromatic, sagte: "Die Auslagerung von Forschung und Entwicklung ist eine der besten Möglichkeiten für innovative Biotech-Unternehmen, um an den Start zu gehen. Während die Gründer von Tech-Giganten wie Apple und Google ihre Produkte in Garagen mit minimalen Ressourcen entwickeln können, müssen Gründer in der Biotechnologie mit dem Kapitalaufwand für Laborräume und Ausrüstung sowie dem langwierigen Prozess des Aufbaus des richtigen Teams rechnen, bevor sie ihre Ideen überhaupt testen können. Deshalb bauen wir die leistungsstärkste F&E-Outsourcing-Plattform für Biotechs auf, damit Wissenschaftler Klarheit, Vertrauen und Auswahl bei der Bewertung und Verwaltung ihrer Dienstleister haben. Letztendlich wollen wir es Biotech-Unternehmen ermöglichen, in Garagen zu starten, genau wie Tech-Giganten."

"Unsere Mission bei Cromatic ist tief verwurzelt in der Nutzung von Technologie, um die Landschaft der Biotech-Forschung neu zu gestalten", sagt Anne Chen, Mitbegründerin und CTO von Cromatic. "Indem wir die Kluft zwischen wissenschaftlicher Innovation und effizientem Outsourcing überbrücken, befähigen wir nicht nur Wissenschaftler, ihre Ideen zum Leben zu erwecken, sondern revolutionieren auch die Geschwindigkeit, mit der lebensverändernde Entdeckungen die Welt erreichen. Wir ebnen den Weg für eine neue Ära der agilen und ressourceneffizienten Biotech-Entwicklung."

"Wir haben ein unglaubliches Wachstum auf dem Markt für ausgelagerte F&E gesehen, aber Wissenschaftler verbringen immer noch einen übermäßigen Teil ihrer Zeit mit administrativen Aufgaben anstatt mit wertschöpfenden Experimenten", sagte Inaki Berenguer, Managing Partner bei LifeX Ventures. "Die Komplettlösung - von Matching, Vertragsmanagement, Datenaustausch, Projektverfolgung und Zahlungen - ist der richtige Ansatz, um den Forschungsprozess zu beschleunigen und zu demokratisieren und lebensrettende Medikamente schneller auf den Markt zu bringen. Ann hat aus erster Hand erfahren, wie schwierig es ist, vertrauenswürdige F&E-Partner zu finden, und verfügt über eine einzigartige Perspektive und ein Netzwerk innerhalb der Branche. Wir freuen uns darauf, mit Cromatic zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen weiter expandiert.

"Die Landschaft der ausgelagerten F&E ist ein einziges Durcheinander", sagte Andrew Finkelstein, ein VC bei AgFunder. "Es ist ein Flickenteppich aus weltweit schwer zu findenden Spezialisten, manuellen Arbeitsabläufen und kundenspezifischer Software, der die Kosten für Innovationen in die Höhe treibt. Cromatic führt eine Revolution in der Biotechnologie an, indem es die ausgelagerte Forschung und Entwicklung unter einem Dach mit einem Marktplatz geprüfter CROs und einer Reihe von Projektmanagement-Tools für vertraglich vereinbarte Projekte vereint. Von der Entwicklung von Nutzpflanzen über Krebstherapeutika bis hin zur Lebensmittelsicherheit unterstützt Cromatic die Technologien, die die Gesundheit der Menschen und des Planeten umgestalten."

"Big Pharma lagert Innovationen zunehmend in den Biotech-Sektor aus", sagte Elliot Hershberg, Biotech-Partner bei Not Boring. "Zwei von drei Medikamenten, die auf den Markt kommen, haben ihren Ursprung in kleineren Unternehmen. Im Zuge dieser Umstellung sind viele F&E-Talente in die CROs geflossen. Cromatic macht sich diese neu entdeckten Kapazitäten in einer kohärenten Plattform für eine neue Generation von flinken und kapitaleffizienten Biotech-Unternehmen zunutze. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren echte Forschungsdurchbrüche auf der Plattform von Cromatic stattfinden werden."