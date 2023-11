Tödliche Herzinfarkte könnten durch ein KI-Tool verhindert werden

Ein KI-Tool, das das 10-Jahres-Risiko eines tödlichen Herzinfarkts vorhersagen kann, könnte die Behandlung von Patienten, die sich CT-Scans zur Untersuchung von Brustschmerzen unterziehen, verändern. Dies geht aus einer von der British Heart Foundation finanzierten Forschungsarbeit hervor, die auf den Scientific Sessions der American Heart Association in Philadelphia vorgestellt wurde.

In der ersten realen Studie mit dem KI-Tool wurde festgestellt, dass es die Behandlung von bis zu 45 % der Patienten verbessern kann. Die KI-Technologie könnte Tausenden von Patienten mit Brustschmerzen das Leben retten, bei denen das Risiko eines Herzinfarkts nicht erkannt wurde und die daher möglicherweise keine angemessene Behandlung zur Senkung ihres Risikos erhalten haben. Da sich die Technologie auch als kosteneffektiv erwiesen hat, hoffen die Forscher, dass sie die Behandlung von Patienten, die zur Untersuchung von Brustschmerzen überwiesen werden, im gesamten NHS verändern könnte.

Jedes Jahr unterziehen sich im Vereinigten Königreich rund 350 000 Menschen einer Herz-CT-Untersuchung - dem Standardtest zur Feststellung von Verengungen oder Verstopfungen in den Herzkranzgefäßen. In etwa drei Vierteln der Fälle gibt es keine eindeutigen Anzeichen für signifikante Verengungen, so dass die Patienten oft beruhigt und entlassen werden können. Leider werden viele dieser Menschen in Zukunft an einem Herzinfarkt sterben, denn kleine, nicht erkennbare Verengungen können bei einer Entzündung aufbrechen und die Arterien verstopfen. Bis vor kurzem war es nicht möglich, diese Risikopatienten zu identifizieren.

In der neuen, von der British Heart Foundation finanzierten Studie analysierten Professor Charalambos Antoniades und sein Team vom Radcliffe Department of Medicine der Universität Oxford die Daten von mehr als 40 000 Personen, die sich in acht britischen Krankenhäusern einer routinemäßigen CT-Untersuchung des Herzens unterzogen. Die Teilnehmer wurden im Median 2,7 Jahre lang nachbeobachtet. Während bei Patienten mit signifikanten Verengungen der Herzkranzgefäße die Wahrscheinlichkeit schwerer kardialer Ereignisse oder des Todes höher war, erlitten doppelt so viele Patienten ohne signifikante Verengungen einen Herzinfarkt oder starben am Herzversagen.

Das Team setzte dann ein neues KI-Tool ein, das anhand von Informationen über Veränderungen des Fetts um entzündete Arterien - die auf das Risiko von Ereignissen wie Herzinfarkten hinweisen können - sowie Informationen über Verengungen der Arterien und andere klinische Risikofaktoren trainiert wurde. Weitere Tests an zusätzlichen 3 393 Patienten über einen Zeitraum von 7,7 Jahren ergaben, dass das Risiko für kardiale Ereignisse unabhängig und genau vorhergesagt werden kann.

Unter den Patienten, deren Arterien nicht verengt waren, hatten diejenigen mit den höchsten Entzündungswerten in ihren Blutgefäßen ein mehr als zehnfach höheres Risiko für einen Herztod als diejenigen mit niedrigeren Entzündungswerten.

In einem weltweit erstmalig durchgeführten Pilotprojekt stellte das Team den Klinikern für 744 aufeinanderfolgende Patienten KI-generierte Risikoscores zur Verfügung und stellte fest, dass die Kliniker in bis zu 45 Prozent der Fälle die Behandlungspläne der Patienten änderten, was darauf hindeutet, dass dieses KI-Tool bei der Steuerung und Information der Behandlung von Patienten mit Brustschmerzen äußerst wertvoll sein könnte.

Eine Analyse, die den Einsatz des KI-Tools mit der Standardbehandlung verglich, ergab, dass es für den NHS sehr kosteneffizient war. Darüber hinaus schätzen die Forscher, dass die Einführung dieser Technologie im NHS zu über 20 Prozent weniger Herzinfarkten und 8 Prozent weniger Todesfällen und Schlaganfällen bei denjenigen führen könnte, die den Test durchführen lassen. Da die für das KI-Tool erforderliche Technologie bereits vom NHS England für ein Pilotprogramm in fünf NHS-Krankenhäusern in Auftrag gegeben wurde, sind die Forscher zuversichtlich, dass es bald im gesamten Vereinigten Königreich eingeführt werden kann.

Professor Charalambos Antoniades, BHF-Lehrstuhl für kardiovaskuläre Medizin und Direktor des Acute Multidisciplinary Imaging & Interventional Centre an der Universität Oxford, sagte: "Unsere Studie ergab, dass einige Patienten, die mit Brustschmerzen ins Krankenhaus kommen - und oft beruhigt nach Hause geschickt werden - ein hohes Risiko haben, in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden, selbst wenn es keine Anzeichen für eine Erkrankung ihrer Herzarterien gibt. Hier haben wir gezeigt, dass die Bereitstellung eines genauen Bildes des Risikos für Kliniker den Behandlungsverlauf für viele Herzpatienten verändern und möglicherweise verbessern kann.

Wir hoffen, dass dieses KI-Tool bald im gesamten NHS eingeführt wird und dazu beiträgt, jedes Jahr Tausende von vermeidbaren Todesfällen durch Herzinfarkte im Vereinigten Königreich zu verhindern.

Professor Sir Nilesh Samani, Medizinischer Direktor der British Heart Foundation, sagte: "Diese Forschungsarbeit zeigt, welch wertvolle Rolle KI-basierte Technologie dabei spielen kann, die Patienten mit dem höchsten Risiko für künftige Herzinfarkte besser zu identifizieren und damit den Ärzten zu helfen, bessere Behandlungsentscheidungen für ihre Patienten zu treffen.