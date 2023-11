Danaher ernennt Christopher Riley zum Executive Vice President für Biotechnologie

Chris Riley kam 2007 zu Danaher. In seiner jetzigen Position ist Chris Riley zusätzlich zu seinen Aufgaben im Bereich Genomic Medicines für die Wachstumsmärkte und die Pall Corporation bei Danaher verantwortlich. Zuvor war er Vice President und Group Executive für das Diagnostikunternehmen von Danaher und davor in verschiedenen Positionen mit zunehmender Verantwortung bei mehreren Danaher-Tochtergesellschaften tätig. Bevor er zu Danaher kam, arbeitete Chris für die Boston Consulting Group. Er hat einen Bachelor of Science in Maschinenbau von der University of Illinois und einen Master of Business Administration von Kellogg an der Northwestern University.