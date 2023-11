Finanzspritze in Millionenhöhe für die Entwicklung von Krebsimpfstoffen

Dr. Hakan Goker, Managing Director und Head of Biotechnology Investments bei M Ventures, sagte: "Ein wichtiges Kriterium für unsere Investition in Nouscom war die Qualität der Daten, die in den letzten Jahren vorgelegt wurden, die Breite der Pipeline und die im Team aufgebaute Expertise. Die sich abzeichnenden Daten positionieren die Pipeline von Nouscom als eine der spannendsten im Bereich der neoantigenbasierten Krebsimpfstoffe und schaffen einen erheblichen Wert für das Unternehmen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese innovativen Kandidaten den Patienten näher zu bringen."

Dr. Goran Ando, unabhängiger Vorsitzender von Nouscom, sagte: "In Verbindung mit der Finanzierung freue ich mich, alle unsere neuen Investoren im Unternehmen und Sofia, Thibaut und Hakan von Andera, Bpifrance bzw. M Ventures in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen. Zusammen mit der Erfahrung unserer bestehenden Verwaltungsratsmitglieder freue ich mich auf ihre Beiträge, wenn Nouscom die nächsten spannenden Schritte auf seinem Weg geht."

Dr. Marina Udier, Chief Executive Officer von Nouscom, sagte: "Diese überzeichnete Finanzierung in einem für alle Biotech-Unternehmen schwierigen Umfeld ist ein Beweis für das Vertrauen, das neue und bestehende Investoren in Nouscom und unsere erstklassige Technologie setzen. Ich bin immer wieder begeistert von dem unermüdlichen Einsatz, den unser Team täglich zeigt, um unsere innovativen Medikamente zum Wohle von Krebspatienten voranzubringen. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, die Entwicklung unseres eigenen klinischen Portfolios weiter zu beschleunigen, indem wir über mehrere klinische Studienergebnisse berichten, darunter auch über die Ergebnisse unserer laufenden randomisierten klinischen Phase-2-Studie mit NOUS-209. Wenn diese Phase-2-Daten positiv ausfallen, haben sie das Potenzial, Nouscoms neoantigenbasierte Krebsimpfstoffe unter den spannendsten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu positionieren."

Nouscom, ein Immuno-Onkologie-Unternehmen in der klinischen Phase, das fertige und personalisierte Krebsimpfstoffe auf Basis viraler Vektoren entwickelt, die auf Neoantigene abzielen, gab den Abschluss seiner überzeichneten Eigenkapitalfinanzierung der Serie C bekannt, bei der 67,5 Millionen Euro (72 Millionen US-Dollar) von einem Konsortium renommierter internationaler Investoren aus dem Gesundheitswesen aufgebracht wurden.

