Allergische Reaktionen auf gängige Lebensmittel könnten das Risiko von Herzerkrankungen deutlich erhöhen

Eine Empfindlichkeit gegenüber häufigen Lebensmittelallergenen wie Milchprodukten und Erdnüssen könnte eine wichtige und bisher nicht beachtete Ursache für Herzerkrankungen sein, so neue Forschungsergebnisse - und das erhöhte Risiko für kardiovaskuläre Todesfälle gilt auch für Menschen ohne offensichtliche Lebensmittelallergien.

Dieses erhöhte Risiko könnte mit den Risiken des Rauchens sowie von Diabetes und rheumatoider Arthritis vergleichbar sein oder diese sogar übersteigen, berichten die Forscher.

Die Wissenschaftler der UVA Health und ihre Mitarbeiter untersuchten im Laufe der Zeit Tausende von Erwachsenen und fanden heraus, dass Menschen, die als Reaktion auf Milchprodukte und andere Lebensmittel Antikörper produzierten, ein erhöhtes Risiko für kardiovaskulär bedingte Todesfälle hatten. Dies galt selbst dann, wenn traditionelle Risikofaktoren für Herzkrankheiten wie Rauchen, Bluthochdruck und Diabetes berücksichtigt wurden. Der stärkste Zusammenhang bestand bei Kuhmilch, aber auch andere Allergene wie Erdnuss und Krabben waren signifikant.

Das beunruhigende Ergebnis ist das erste Mal, dass "IgE"-Antikörper gegen gängige Lebensmittel mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Sterblichkeit in Verbindung gebracht wurden, berichten die Forscher. Die Ergebnisse sind kein schlüssiger Beweis dafür, dass Lebensmittelantikörper das erhöhte Risiko verursachen, aber die Arbeit baut auf früheren Studien auf, die einen Zusammenhang zwischen allergischen Entzündungen und Herzerkrankungen herstellten.

Etwa 15 % der Erwachsenen produzieren IgE-Antikörper als Reaktion auf Kuhmilch, Erdnüsse und andere Lebensmittel. Während diese Antikörper bei einigen Menschen zu schweren Nahrungsmittelallergien führen, haben viele Erwachsene, die diese Antikörper bilden, keine offensichtliche Nahrungsmittelallergie. Die neuen Forschungsergebnisse zeigen, dass der stärkste Zusammenhang mit kardiovaskulären Todesfällen bei Menschen besteht, die zwar Antikörper bilden, aber das betreffende Lebensmittel weiterhin regelmäßig verzehren - was darauf hindeutet, dass sie nicht an einer schweren Lebensmittelallergie leiden.

"Was wir hier untersuchten, war das Vorhandensein von IgE-Antikörpern gegen Lebensmittel, die in Blutproben nachgewiesen wurden", sagte der Forscher Jeffrey Wilson, M.D., Ph.D., ein Experte für Allergie und Immunologie an der University of Virginia School of Medicine. "Wir glauben nicht, dass die meisten dieser Probanden tatsächlich eine offensichtliche Nahrungsmittelallergie hatten, daher handelt es sich bei unserer Geschichte eher um eine ansonsten stille Immunantwort auf Nahrungsmittel. Auch wenn diese Reaktionen nicht stark genug sind, um akute allergische Reaktionen auf Lebensmittel auszulösen, können sie dennoch Entzündungen verursachen und im Laufe der Zeit zu Problemen wie Herzerkrankungen führen."

Unerwartete Entdeckungen bei Nahrungsmittelallergien Die Forscher wurden dazu angeregt, die Möglichkeit zu untersuchen, dass gewöhnliche Lebensmittelallergien das Herz schädigen könnten, nachdem Mitglieder des UVA-Teams zuvor eine ungewöhnliche Form der Lebensmittelallergie, die durch Zecken verbreitet wird, mit Herzerkrankungen in Verbindung gebracht hatten. Diese Allergie, die zuerst von Thomas Platts-Mills, M.D., Ph.D., von der UVA identifiziert wurde, wird durch den Biss der Einsamen Sternzecke übertragen, die in weiten Teilen des Landes vorkommt.

Die Allergie - im Allgemeinen, wenn auch ungenau, als "Rotfleischallergie" bezeichnet - sensibilisiert Menschen auf einen bestimmten Zucker, Alpha-Gal, der in Säugetierfleisch vorkommt. Die symptomatische Form der Allergie, das so genannte "Alpha-Gal-Syndrom", kann drei bis acht Stunden nach dem Verzehr von Rind- oder Schweinefleisch zu Nesselsucht, Magenverstimmung und Atembeschwerden bis hin zur potenziell tödlichen Anaphylaxie führen. (Geflügel und Fisch enthalten den Zucker nicht und lösen daher keine Reaktion aus).

Um herauszufinden, ob andere Lebensmittelallergien das Herz beeinträchtigen könnten, untersuchte ein Team, dem Wilson, Platts-Mills und Mitarbeiter der UVA sowie Corinne Keet, M.D., Ph.D., von der University of North Carolina angehörten, die Daten von 5.374 Teilnehmern der National Health and Examination Survey (NHANES) und der Wake Forest Site der Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Von diesen Personen waren 285 an kardiovaskulären Ursachen gestorben.

Bei den NHANES-Teilnehmern war das Vorhandensein von IgE-Antikörpern gegen mindestens ein Lebensmittel mit einem deutlich höheren Risiko für einen kardiovaskulären Tod verbunden, so die Forscher. Dies galt insbesondere für Personen, die empfindlich auf Milch reagierten, ein Ergebnis, das auch für die MESA-Teilnehmer galt. Weitere Analysen ergaben, dass eine Sensibilisierung auf Erdnüsse und Garnelen bei Personen, die diese Lebensmittel regelmäßig verzehrten, einen signifikanten Risikofaktor für kardiovaskuläre Todesfälle darstellte.

"Wir haben bereits früher einen Zusammenhang zwischen allergischen Antikörpern gegen das Alpha-Gal-Allergen von rotem Fleisch und Herzerkrankungen festgestellt", erklärte Wilson. "Dieser Befund wurde durch eine größere Studie in Australien bestätigt, aber die aktuelle Studie deutet darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen allergischen Antikörpern gegen Nahrungsmittelallergene und Herzerkrankungen nicht auf Alpha-Gal beschränkt ist. Andererseits ist uns nicht bekannt, dass dies zuvor jemand untersucht hat.

Allergien und das Herz Dies ist zwar das erste Mal, dass allergische Antikörper gegen gängige Lebensmittel mit der kardiovaskulären Sterblichkeit in Verbindung gebracht werden, aber andere allergische Erkrankungen - wie Asthma und der als Ekzem oder atopische Dermatitis bekannte juckende Ausschlag - wurden bereits früher als Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen identifiziert.

Die Forscher vermuten, dass allergische Antikörper gegen Lebensmittel das Herz beeinflussen, indem sie zur Aktivierung spezialisierter Zellen, der so genannten Mastzellen, führen. Es ist bekannt, dass Mastzellen in der Haut und im Darm zu klassischen allergischen Reaktionen beitragen, aber sie kommen auch in den Blutgefäßen und im Gewebe des Herzens vor. Eine anhaltende Aktivierung von Mastzellen könnte Entzündungen fördern und zu schädlichen Plaque-Ablagerungen beitragen, die Herzinfarkte oder andere Herzschäden verursachen können, so die Forscher.

Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass dies noch nicht sicher ist. Es ist möglich, dass andere genetische oder umweltbedingte Faktoren eine Rolle spielen könnten. Es ist sogar möglich, dass eine Herz-Kreislauf-Erkrankung das Risiko für eine Lebensmittelsensibilisierung erhöht - was bedeutet, dass eine Herzerkrankung das Risiko für eine Lebensmittelallergie erhöht und nicht umgekehrt -, obwohl die neuen Ergebnisse dies eher unwahrscheinlich machen.

Die Forscher fordern weitere Studien, um die Auswirkungen ihrer Ergebnisse besser zu verstehen, bevor sie Änderungen bei der Behandlung von Nahrungsmittelallergien empfehlen.