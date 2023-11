Eine Revolution bei der Vorhersage der Kristallstruktur von Arzneimitteln

Die quantitative Messung der Unterschiede in der freien Energie zwischen kristallinen Formen ist keine geringe Herausforderung. Metastabile Kristallformen lassen sich nur schwer in reiner Form herstellen, und sie sind häufig anfällig für die Umwandlung in stabilere Formen. Die Möglichkeit, freie Energien rechnerisch zu modellieren, bedeutet, dass die Risiken, die von physikalischer Instabilität ausgehen, für alle Systeme verstanden und gemildert werden können, auch für solche, die experimentell nicht zugänglich sind. Der Mangel an zuverlässigen experimentellen Vergleichsdaten war ein großer Engpass bei der Entwicklung von Berechnungsmethoden zur genauen Vorhersage von Unterschieden in der freien Energie zwischen Festkörpern. In der Literatur finden sich nur wenige Berichte, und ein Großteil der experimentellen Daten zur Bestimmung der freien Energie von Molekülen von pharmazeutischem Interesse ist einfach nicht öffentlich zugänglich.