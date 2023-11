ECHA-Untersuchung findet giftige Chemikalien in Kinderprodukten

Am häufigsten wurden CMR-Stoffe in Artikeln wie Autositzen, Lätzchen, Hygieneartikeln sowie Bettzeug und Matratzen gefunden. Kinder können diesen gefährlichen Stoffen während des Gebrauchs ausgesetzt sein, z. B. durch Haut- oder Mundkontakt, und sind aufgrund ihrer geringen Größe, ihrer sich entwickelnden Physiologie und ihres Verhaltens besonders anfällig für Schäden durch chemische Stoffe.

Die Untersuchung der ECHA, die sich auf Informationen aus 48 verschiedenen Quellen stützt, zeigt, dass Stoffe, die krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend (CMR) sind, in Babyartikeln enthalten sein können. Metalle wie Kobalt und Blei sowie Phthalate wie DEHP sind die häufigsten CMR-Stoffe, die in Babyartikeln gefunden wurden.

