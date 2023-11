Die Falling Walls Foundation hat die letzten drei Titel für den wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres 2023 verliehen

Welche sind die nächsten Mauern, die in Wissenschaft und Gesellschaft fallen? Am ersten Tag des Falling Walls Science Summit, hat die Falling Walls Foundation die letzten drei "Science Breakthrough of the Year"-Titel verliehen. Die in die engere Wahl gekommenen Teilnehmer in den Kategorien Science Engagement, Science Start-Ups und Emerging Talents präsentierten ihre Projekte live vor der Jury auf dem Summit.

In der Kategorie Science Engagement (Falling Walls Engage) werden Projekte ausgezeichnet, die den wissenschaftlichen Wissenstransfer fördern, Wissenschaftskommunikation stärken und die Gesellschaft in wissenschaftliche Prozesse einbeziehen. In diesem Jahr erhielt Yamilée Toussaint den Haupttitel. Ihr Projekt "MINT durch Tanz" konzentriert sich auf die MINT-Bildung für Mädchen aus unterrepräsentierten Minderheiten durch die kreativen und vertrauensbildenden Aspekte des Tanzes, um Lichter zu codieren, Drohnen zum Filmen zu verwenden, Musik zu kreieren und sich gegenseitig in der MINT-Bildung zu unterstützen.

„Wir sind stolz darauf, Falling Walls Engage initiiert zu haben, das unsere Erwartungen übertroffen hat", sagt Henry Alt-Haaker, Co-Vorsitzender der Jury und Senior Vice President Strategic Partnerships and Robert Bosch Academy bei der Robert Bosch Stiftung, Gründungspartner von Falling Walls Engage. "Wir sind beeindruckt von der Vielfalt der diesjährigen Bewerbungen: Mehr als 200 Projekte aus 70 Ländern mit einer beeindruckenden Bandbreite an Themen, Methoden und Ideen. Ihre Bedeutung für eine wissenschaftlich fundierte Entscheidungsfindung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden." Während des Pitch Day präsentierten 20 Falling Walls Engage-Teilnehmer aus 19 Ländern ihre Projekte.

In der Kategorie Science Start-Ups (Falling Walls Venture) wird der Hauptpreis an eine Start-up-Idee verliehen, die Forschungskompetenz und unternehmerische Exzellenz am besten verbindet. Der "Science Breakthrough of the Year 2023" ging an das deutsche Start-up-Unternehmen Reyedar, das ein patientenfreundliches medizinisches Gerät zur Früherkennung von degenerativen Augen- und Hirnerkrankungen entwickelt.

Manon Sarah Littek und Gitte Bedford, die Venture Jurymitglieder sagen: „Alle Pitches waren auf einem sehr hohen Niveau mit spannenden Themen und Technologien, die die Zukunft positiv verändern können. Das macht Falling Walls Venture zum einzigartigen Deeptech Event, nicht zuletzt, auch weil die Funding Seite gleich bei dem Prozess involviert ist. Falling Walls und den Teilnehmenden ist es wieder gelungen, Begeisterung für die Wissenschaft und den Gründungsgeist zu wecken.“

In diesem Jahr stellten 25 Start-ups ihre Projekte aus 13 Ländern live auf dem Summit vor. Unter den vorgestellten Ideen gehörten alternative Verpackungslösungen aus Seetang, ein Chip, der wie das menschliche Gehirn funktioniert, und ein neuartiger KI-basierter RNA-Transport

In der Kategorie Emerging Talents (Falling Walls Lab) wird der "Falling Walls Science Breakthrough of the Year" an Studenten und Nachwuchskräfte für ihre innovativen Ideen verliehen. 100 Teilnehmer aus 64 Ländern präsentierten ihre Ideen zu Themen wie der Erkennung von Fake News, der Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff und ewige Chemikalien.

Die diesjährigen Preisträger sind Joseph Bedard, Breaking the Wall of Alternative Plastics (Dalhousie University, Kanada), Yizhou Yu, Breaking the Wall of Dementia (University of Cambridge, UK) und Emma-Anne Karlsen, Breaking the Wall of Cancer Therapy Resistance (The University of Queensland, Australien).