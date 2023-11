Gerät "riecht" Meerwasser, um neue Moleküle zu entdecken und zu erkennen

Unter der Meeresoberfläche geben die Meeresorganismen ständig unsichtbare Moleküle ab. Einige dieser chemischen Hinweise verraten, welche Lebewesen sich in der Nähe befinden, während andere eines Tages als Medikamente verwendet werden könnten. In der Zeitschrift ACS Central Science berichten Forscher nun über ein Proof-of-Concept-Gerät, das Meerwasser "erschnüffelt" und gelöste Verbindungen für Analysen auffängt. Das Team hat gezeigt, dass das System Moleküle, die in Unterwasserhöhlen vorhanden sind, leicht konzentrieren kann und vielversprechend für die Entdeckung von Medikamenten in empfindlichen Ökosystemen, einschließlich Korallenriffen, ist.

Dieses Proof-of-Concept-Gerät "riecht" Meerwasser, indem es gelöste Verbindungen einfängt, die Schwämme abgeben. Adapted from ACS Central Science 2023, DOI: 10.1021/acscentsci.3c00661

Ein Tropfen Meerwasser ist wie ein Löffel einer verdünnten Suppe: Es ist eine komplexe Brühe aus gelösten Molekülen von im Meer lebenden Organismen. Und um herauszufinden, was in dieser Mischung enthalten ist, müssen Wissenschaftler diese Moleküle einfangen und konzentrieren. Doch viele Unterwasserumgebungen sind bedroht, vor allem solche mit einzigartigen - und potenziell bioaktiven - Verbindungen. Thierry Pérez, Charlotte Simmler und ihre Kollegen wollten daher ein Unterwasserinstrument entwickeln, das gelöste Verbindungen, die von Schwämmen oder anderen Meeresorganismen produziert werden, auffängt und anreichert, ohne ihre Quelle und ihr Ökosystem zu schädigen.

Die Forscher entwickelten ein wasserdichtes Gerät, das von einem Taucher leicht bedient werden kann und mit dem Meerwasser durch Scheiben gepumpt werden kann, die sich ähnlich anfühlen und ähnlich dick sind wie Make-up-Entferner-Pads. Diese Scheiben adsorbierten gelöste Moleküle, die anschließend analysiert wurden. Sie testeten das Gerät, den so genannten In Situ Marine MoleculE Logger oder "I-SMEL", in 65 Fuß tiefen Höhlen im Mittelmeer, die eine Vielzahl von massiven Schwämmen enthielten. Nach der Entnahme von Wasserproben untersuchten die Forscher die erfassten Verbindungen mit Massenspektrometrie. Die Verbindungen wiesen unterschiedliche elementare Zusammensetzungen auf, und viele hatten unbekannte Molekularstrukturen, was nach Ansicht des Teams vielversprechend für die Entdeckung neuer Naturprodukte ist.