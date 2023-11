Lonza-Manager wechselt als neuer CEO zur Cellbox Solutions GmbH

Die Cellbox Solutions GmbH gibt bekannt, dass Dr. Hartmut Tintrup als Chief Executive Officer zur Cellbox Solutions GmbH gestoßen ist. Hartmut Tintrup kommt von Lonza, wo er als Global Head Business Development im Geschäftsbereich Cell & Gene Technologies tätig war, zum Cellbox-Team. Er bringt mehr als 20 Jahre internationale Geschäftserfahrung in Life-Science-Organisationen in den USA und Europa mit, darunter Führungspositionen bei Exelixis, Inc. und CEVEC Pharmaceuticals GmbH. Hartmut hat an der Goethe-Universität Frankfurt in Neurochemie promoviert.

"Wir heißen Hartmut in seiner neuen Rolle bei Cellbox Solutions herzlich willkommen und freuen uns sehr, ihn in einer entscheidenden Expansionsphase im klinischen Bereich an Bord zu haben. Mit mehr als 22 Jahren einschlägiger Erfahrung in der Biotech-Branche in leitenden Funktionen in Forschung und Entwicklung sowie im kaufmännischen Bereich bringt er eine Fülle von Fachwissen in unser Team ein. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Hartmut", kommentiert Prof. Kathrin Adlkofer, PhD, Gründerin der Cellbox Solutions GmbH. "Gleichzeitig möchte ich unserem ehemaligen CEO Wolfgang Kintzel für seinen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens danken und wünsche ihm für seine nächste Aufgabe alles Gute."