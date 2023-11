Sind ultraverarbeitete Lebensmittel eine Gefahr für die Gesundheit?

Die Autoren betonen, dass diese Ergebnisse in anderen groß angelegten Studien wiederholt werden müssen, sagen aber, dass sie "zur Neubewertung der Vorschriften für die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen in der Lebensmittelindustrie zum Schutz der Verbraucher beitragen könnten".

Da es sich um eine einzelne Beobachtungsstudie handelt, kann die Ursache nicht festgestellt werden, und die Forscher räumen einige Einschränkungen der Studie ein. So könnten beispielsweise der hohe Anteil an Frauen, der höhere Bildungsstand und das insgesamt gesundheitsbewusstere Verhalten der Teilnehmer der NutriNet-Santé-Studie im Vergleich zur französischen Bevölkerung die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränken.

Die Ergebnisse basieren auf 95 442 französischen Erwachsenen (Durchschnittsalter 43 Jahre; 79 % Frauen) ohne Herzerkrankungen in der Vorgeschichte, die zwischen 2009 und 2021 an der NutriNet-Santé-Kohortenstudie teilgenommen haben.

In Anbetracht der Tatsache, dass diese Lebensmittelzusatzstoffe allgegenwärtig in Tausenden von stark verarbeiteten Lebensmitteln verwendet werden, haben diese Ergebnisse wichtige Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, so die Forscher.

Eine hohe Aufnahme verschiedener Emulgatoren (die zur Gruppe der "E-Nummern" von Lebensmittelzusatzstoffen gehören), die in industriell verarbeiteten Lebensmitteln häufig verwendet werden, um die Textur zu verbessern und die Haltbarkeit zu verlängern, wird mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht, so eine Studie, die im Das BMJ.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.