TTP Group eröffnet neues Pharmaplan-Büro in Belgien

Unter dem Dach der deutschen TTP Group expandiert Pharmaplan mit der Eröffnung eines Standortes in Belgien. Das Büro in Braine l'Alleud ist der 24. Standort der TTP Group in Europa.

"Wir sind von der Bedeutung Belgiens mit seinem großen Potenzial im Bereich Life Sciences überzeugt", erklärt Dr. Andreas Bonhoff, CEO der TTP Group.

Auch für Arnaud Eber, General Manager von Pharmaplan Frankreich und Belgien, ist die Rückkehr von Pharmaplan an die Spitze des belgischen Engineering-Marktes, ein vorrangiges Ziel. Belgien zählt weltweit zu den Marktführern in der pharmazeutischen Industrie.

Eber hat im Laufe seiner Karriere mehrere Jahre in Belgien verbracht und kennt den Markt bestens: "Für einen großen europäischen Engineering-Player wie Pharmaplan ist es unerlässlich, in Belgien präsent zu sein. Mit über 200 Bio-Pharma-Einrichtungen, die einen Umsatz von 23 Milliarden Euro machen, ist es ein vielversprechendes Land für Investitionen und Entwicklungen! Wir freuen uns darauf, unseren langjährigen belgischen Kunden näher zu sein, neue Partner zu treffen und an inspirierenden und herausfordernden Projekten teilzunehmen".

Der Aufbau des belgischen Standortes wird unterstützt durch den neuen Account Manager von Pharmaplan, Matthieu Decoux. Der passionierte Ingenieur entwickelte seine Fähigkeiten bei großen Pharmakunden in Belgien in verschiedenen Positionen vom Projektmanager bis zum Key Account Manager: "Ich bin glücklich, mich dem Pharmaplan-Team mit einer so großen Herausforderung anzuschließen, in die ich mich voll einbringen kann!"

Als Tochterunternehmen der TTP Group ist Pharmaplan ein wichtiger Engineering-Partner der europäischen Pharmaindustrie. Die insgesamt elf europäischen Pharmaplan-Standorte in Belgien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz, decken das gesamte Leistungsportfolio von Pharmaplan ab: Front-End-Studien, Generalplanung (EPCMV), Standortprojekte und Premium-Consulting in den Bereichen GMP, Qualität, Prozess, Reinraum, Automation und Digitalisierung.