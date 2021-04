Start-up Cellbox Solutions kündigt neuen Hauptsitz an

Photo by Kelli McClintock on Unsplash

Cellbox Solutions, das sich auf innovative Logistiklösungen für die globale BioMedTech-Industrie spezialisiert hat, gab die Eröffnung seines neuen Hauptsitzes in Norderstedt, in der Nähe von Hamburg, bekannt. Im Einklang mit der Unternehmensstrategie, das Produkt- und Logistikserviceangebot für die Kunden zu erweitern, wird der neue Hauptsitz sowohl die wachsende Forschungs- und Entwicklungsabteilung als auch die Abteilung für Qualitätskontrolle beherbergen. Die unmittelbare Nähe zum Hamburger Flughafen ist ein klarer Vorteil für unsere zukünftige Wachstumsstrategie. Cellbox Solutions wird seine Verwaltung weiterhin in Hamburg betreiben.

"Unsere Kunden erwarten beim Transport ihrer wertvollen Materialien die höchste Qualität unserer Geräte und Dienstleistungen. Als führender Entwickler von Komplettlösungen für den Transport lebender Zellen hören wir unseren Kunden zu und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Um unsere Kunden durch die Entwicklung und Erweiterung unserer Cellbox®-Produktfamilie noch besser bedienen zu können, war es wichtig, einen Standort zu finden, der nicht nur den nötigen Platz für zukünftiges Wachstum sicherstellt, sondern uns auch den Zugang zu einem gut etablierten weltweiten Versand- und Logistikangebot ermöglicht", erklärt Wolfgang Kintzel, CEO von Cellbox Solutions.

Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, COO und Gründerin von Cellbox Solutions, sagt: "Wir glauben an die Ansiedlung unserer Einrichtungen in Wirtschaftsgemeinden, in denen wir uns auf die bestehende Infrastruktur verlassen können. Unser Unternehmen, Cellbox Solutions, ist tief in Schleswig-Holstein verwurzelt und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren regionalen Partnern. Die unmittelbare Nähe zum Hamburger Flughafen sowie zu unserem Verwaltungssitz in der Hamburger Innenstadt ist ein klarer Vorteil für unsere zukünftige Wachstumsstrategie."