Forscher entwickeln Bluttest für Depression

Weltweit leidet einer von vier Menschen im Laufe seines Lebens an einer depressiven Episode.

Während die derzeitigen Diagnose- und Behandlungsansätze weitgehend auf Versuch und Irrtum beruhen, wirft eine bahnbrechende Studie von Forschern der Indiana University School of Medicine ein neues Licht auf die biologischen Grundlagen von Stimmungsstörungen und bietet einen vielversprechenden Bluttest, der auf einen präzisionsmedizinischen Behandlungsansatz abzielt.

Unter der Leitung von Alexander B. Niculescu, MD, PhD, Professor für Psychiatrie an der IU School of Medicine, wurde die Studie im High-Impact-Journal Molecular Psychiatry veröffentlicht. Die Arbeit baut auf früheren Forschungen von Niculescu und seine Kollegen in Blut-Biomarker, die verfolgen, Suizidalität sowie Schmerzen, post-traumatische Belastungsstörung und Alzheimer-Krankheit.

"Wir haben Pionierarbeit auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin in der Psychiatrie in den letzten zwei Jahrzehnten geleistet, insbesondere in den letzten 10 Jahren. Diese Studie stellt ein aktuelles State-of-the-Art-Ergebnis unserer Bemühungen dar", sagte Niculescu. "Sie ist Teil unserer Bemühungen, die Psychiatrie aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert zu bringen und ihr dabei zu helfen, so zu werden wie andere zeitgemäße Bereiche wie die Onkologie. Letztlich geht es darum, Leben zu retten und zu verbessern."

Die Arbeit des Teams beschreibt die Entwicklung eines Bluttests, der sich aus RNA-Biomarkern zusammensetzt und der erkennen kann, wie schwer die Depression eines Patienten ist, wie hoch das Risiko ist, dass er in Zukunft eine schwere Depression entwickelt, und wie hoch das Risiko einer zukünftigen bipolaren Störung (manisch-depressive Erkrankung) ist. Der Test informiert auch über eine maßgeschneiderte Medikamentenwahl für die Patienten.

Diese umfassende Studie wurde über vier Jahre hinweg durchgeführt, wobei über 300 Teilnehmer hauptsächlich aus der Patientenpopulation des Richard L. Roudebush VA Medical Center in Indianapolis rekrutiert wurden. Das Team verwendete einen sorgfältigen vierstufigen Ansatz der Entdeckung, Priorisierung, Validierung und Prüfung.

Zunächst wurden die Teilnehmer über einen längeren Zeitraum beobachtet, wobei die Forscher sie sowohl in einem hohen als auch in einem niedrigen Stimmungszustand beobachteten - und jedes Mal aufzeichneten, was sich in Bezug auf die biologischen Marker (Biomarker) in ihrem Blut zwischen den beiden Zuständen veränderte.

Als Nächstes nutzte Niculescus Team große Datenbanken, die aus allen früheren Studien auf diesem Gebiet entwickelt wurden, um ihre Ergebnisse zu validieren und zu priorisieren. Von hier aus validierten die Forscher die 26 besten Kandidaten-Biomarker in unabhängigen Kohorten von klinisch schwer erkrankten Menschen mit Depression oder Manie. Schließlich wurden die Biomarker in weiteren unabhängigen Kohorten getestet, um festzustellen, wie gut sie vorhersagen können, wer krank ist und wer in Zukunft krank werden wird.

Mit diesem Ansatz konnten die Forscher dann zeigen, wie man Patienten mit Medikamenten abstimmen kann - und sogar ein neues potenzielles Medikament zur Behandlung von Depressionen finden.

"Durch diese Arbeit wollten wir Bluttests für Depressionen und für bipolare Störungen entwickeln, um zwischen den beiden zu unterscheiden und die Menschen auf die richtigen Behandlungen abzustimmen", sagt Niculescu. "Blut-Biomarker entwickeln sich zu wichtigen Werkzeugen bei Erkrankungen, bei denen die subjektive Selbsteinschätzung einer Person oder der klinische Eindruck einer medizinischen Fachkraft nicht immer zuverlässig sind. Diese Bluttests können die Tür zu einer präzisen, personalisierten Abstimmung mit Medikamenten und einer objektiven Überwachung des Ansprechens auf die Behandlung öffnen."

Zusätzlich zu den diagnostischen und therapeutischen Fortschritten, die in ihrer neuesten Studie entdeckt wurden, fand Niculescus Team heraus, dass Stimmungsstörungen durch zirkadiane Uhr-Gene unterstrichen werden - die Gene, die den saisonalen, Tag-Nacht- und Schlaf-Wach-Zyklus regulieren.

"Das erklärt, warum es manchen Patienten mit den jahreszeitlichen Veränderungen schlechter geht, und die Schlafveränderungen, die bei Stimmungsstörungen auftreten", so Niculescu.

Laut Niculescu hat die Arbeit seines Teams die Tür dafür geöffnet, dass ihre Erkenntnisse in die klinische Praxis übertragen werden können und bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen. Niculescu konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Pharmafirmen und anderen Ärzten, um einige ihrer Werkzeuge und Entdeckungen in der realen Welt anzuwenden. Er glaubt, dass die Arbeit seines Teams entscheidend dazu beiträgt, die Lebensqualität von unzähligen Patienten zu verbessern.

"Blut-Biomarker bieten Vorteile für die reale klinische Praxis. Das Gehirn kann nicht einfach biopsiert werden, in lebenden Individuen, so haben wir hart gearbeitet im Laufe der Jahre zu identifizieren, Blut-Biomarker für neuropsychiatrische Störungen," sagte Niculescu. "In Anbetracht der Tatsache, dass jeder vierte Mensch in seinem Leben eine klinische Episode einer Stimmungsstörung haben wird, kann die Notwendigkeit und Bedeutung von Bemühungen wie der unseren nicht hoch genug eingeschätzt werden."