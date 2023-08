SEQENS ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Pharma­wirk­stoffen, pharma­zeutischen Zwischen­produkten und Spezial­chemikalien. Die Gruppe beschäftigt mehr als 3.200 Mitar­beitende an 24 Industrie­standorten und 10 F&E-Zentren in Europa, Nordamerika und Asien und ist einer der führenden Wirkstoff­hersteller von Paracetamol und Acetyl­salicylsäure.



Der Standort in Lahr, die CU Chemie Uetikon GmbH als Teil der SEQENS Gruppe, beschäftigt mehr als 180 Mitarbeitende und sucht Verstärkung.

Chemielaborant / CTA (m/w/d)

für die Qualitäts­kontrolle in der Wirkstoff­herstellung

Aufgaben

Durchführung von Rohstoff-, Zwischen- und Endprodukt­prüfungen nach cGMP

Durchführung des gesamten Spektrums der Arzneibuchanalytik (instrumentelle und Nassanalytik)

Kalibrierung und Pflege der Geräte

Transfer analytischer Methoden

Durchführung von Abweichungs­untersuchungen

Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Chemielaborant / CTA (m/w/d), dem Schwerpunkt Analytik

Fundierte Kenntnisse chromato­graphischer und nasschemischer Analysemethoden

Hohe Bereitschaft zur Schichtarbeit im Dreischichtsystem und zur Wochenarbeit (Sa/So)

Gewissenhafte Dokumentation nach den Richtlinien der guten Herstell­praxis (cGMP)

Engagement und Lernbereitschaft

Unternehmen

